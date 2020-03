Leonard León confirmó que dio positivo en exámenes de Coronavirus

Leonard León dio una lamentable noticia a través de la televisión peruana, donde reveló haber dado positivo en los exámenes que se realizó para saber si se había infectado con el Coronavirus.

Coronavirus en el Perú

El popular cantante llegó el pasado viernes procedente de Europa, ya con algunos síntomas del ahora temido COVID-19, hecho por el cual no podía ver a su hija.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, comentó Leonard León en un programa de televisión.

“Fue una noticia bastante lamentable que la tomé con tranquilidad. La doctora me dijo que este virus no me va a matar pero que siga las recomendaciones de la cuarentena”, expresó.

Como se sabe, mayoría de los casos se han presentado en Lima y según las últimas informaciones que divulgó la ministra Elizabeth Hinostroza, la región Loreto sería la segunda más afectada con más de 10 casos con COVID-19. Mientras que en localidades como Arequipa, Huánuco y el Callao, existen tan solo 2 casos por lugar.