Leonard León envía mensaje a sus vecinos: "No estén con pánico, no voy a salir de mi departamento"

En entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, una vecina de Leonard León se mostró muy preocupada y pidió que hagan pruebas de descarte en su edificio. Como se recuerda, el cantante ha sido acusado de salir a la calle pese a tener coronavirus. En una reciente entrevista, el cumbiandero respondió a las acusaciones.

“Tengo que ser responsable porque yo sabiendo que tengo el COVID 19, jamás voy a permitir que mis vecinos sean infectados con este terrible virus. Yo quería hacer una aclaración, quería hablar de nuestra llegada a Perú: a pesar de que nos hicieron el examen. (...) Nos dijeron que podíamos tomar un taxi”, señaló Leonard León a un medio local.

Asimismo, aseguró que tomó todas las medidas necesarias para no contagiar a ninguno de sus vecinos. “Yo bajé con guantes y mascarilla cuando llegué al condominio. Hicieron limpieza al ascensor, desde el sábado yo no he salido de mi departamento”, agregó.

Envía mensaje a vecinos

Finalmente, les pidió a sus vecinos tener calma y no entrar en pánico. “No estén con pánico, yo no voy a salir de mi departamento, si no contesto es porque quiero estar tranquilo. Me encuentro bien, estoy encerrado y no los expondría. Les doy mi palabra”, afirmó.

