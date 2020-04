Leonard León explota y llama "tóxica" a Karla Tarazona: "¡Cómprate una vida!"

Se dijeron de todo. Leonard León utilizó sus redes sociales para quejarse por la pensión de los colegios, sin saber que Karla Tarazona luego se burlaría de él. El cantante no lo soportó y explotó en redes sociales calificándola de “tóxica”.

“¿Y los más beneficiados hasta el momento son los colegios no? Siguen cobrando a los alumnos a pesar de brindar un sistema deficiente para el aprendizaje ¿o acaso se va exonerar el pago en lo que resta del año?”, escribió primero Leonard León en Instagram.

La respuesta de Karla Tarazona no se hizo esperar. “Jajajaja, que risa. Algunos se arañan por la pensión del colegio y hasta la fecha ni pensión de alimentos dan”, respondió la ex de Leonard León, quien ha acusado en varias ocasiones al cantante de no visitar a sus hijos.

Leonard León responde a Karla Tarazona

Así no acabó todo. Leonard León no dudó en responder a las acusaciones de su ex. “Todos los meses cumplo con la pensión hacia mis pequeños, salvo este mes de abril que se ha complicado para todos los que trabajamos en espectáculos”, agregó.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su ex, Karla Tarazona. “Y bueno pues tóxica, es una pena que no tengas el mínimo respeto por lo que acontece en el país. Y si tanto dices que no hablas de gente que no te suma, bueno se consecuente. (…) ¡Cómprate una vida!”, publicó.

