Leonard León llama "fracasada" y "aprovechadora" a Karla Tarazona tras críticas: "Dedícate a tu vida"

Leonard León ha recibido fuertes críticas en redes sociales luego de su viaje a Italia, donde fue infectado con coronavirus. Al ser consultada sobre la situación del padre de sus hijos, Karla Tarazona fue contundente y reveló que el cantante no ve a sus hijos hace casi un año, por lo que no le preocupa que los contagie.

“Sería bueno que no expongas a tus hijos cerca de Leonard León, ya que acaba de anunciar que tiene el coronavirus, aunque eso ya se sabía”, escribió una seguidora. A lo que Karla Tarazona respondió: “Gracias por la preocupación, pero hace casi un año que no los ve, así que ellos están bien”.

Esta respuesta no le gustó para nada a Leonard León, quien escribió en Instagram: “Ya me parecía raro que no salga hablar la sin talento, la aprovechadora, la fracasada... Dedícate a tu vida que es lo que siempre se te pide, pero qué se puede esperar de ti, que hasta cuando entras al baño es noticia para ti. ¡¡¡Conchán!!!”.

