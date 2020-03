Leonard León sería dado de alta: "Me dicen que estoy superando al coronavirus"

Hace poco, Leonard León reveló que los síntomas del coronavirus ya casi estaban desapareciendo. En una reciente entrevista, el cantante de cumbia reveló que pronto sería dado de alta. No obstante, para evitar contagiar a su familia, optaría por mantenerse más tiempo en cuarentena.

“Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba, y si resulta negativa, podrían darme de alta”, reveló Leonard León a un medio local.

VEA TAMBIÉN: Nolberto Solano y Pablo Zegarra son detenidos por no cumplir aislamiento social

Asimismo, aseguro que permanecerá en cuarentena. “Significa que he superado al coronavirus, pero mi cuerpo aún se encuentra vulnerable y sé que debo seguir en cuarentena. No quiero exponer a mi familia, ni a mis vecinos. Cuando todo esto acabe me haré unos exámenes en los pulmones para descartar cualquier problema posterior”, agregó Leonard León.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO