Leslie Águila harta de críticas: "Creen que los cantantes son millonarios. Somos simples trabajadores"

Luego que diversos artistas se mostraran preocupados por estar quedándose sin ahorros durante la cuarentena debido al coronavirus y fueran blanco de críticas por los cibernautas, Leslie Águila salió al frente para defender a sus colegas y asegurar que los cantantes no son millonarios.

"A mí no me han criticado, pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos", comentó inicialmente.

Además, Leslie aseguró no sentir vergüenza por desempeñarse en otras áreas para ganarse la vida, ya que desde pequeña ayudó a su mamá en el comercio ambulatorio: "Desde niña he trabajado vendiendo condimentos y papel higiénico con mi madre en la calle, y mi padre es maestro de obras, por eso siempre he tratado de salir adelante trabajando dignamente", añadió la vocalista de cumbia.

