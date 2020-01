¿Le fue infiel? Leslie Shaw confiesa que decidió terminar su relación con Diego Val

Leslie Shaw se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional, sin embargo, a nivel personal no tanto, esto debido a que recientemente confirmó el final de su relación con el cantante Diego Val, con el cual estuvo durante algunos meses.

Leslie Shaw confirma soltería

La sensual cantante y exchica reality, confesó a un medio local que su ahora expareja no le faltó el respeto ni nada por el estilo, sino que la relación se desgastó por la cantidad de trabajo que se le viene en este 2020 con sus proyectos musicales.

“Ya mucho estaba durando, no confían en mi. Ya se acabó, pero estoy contenta. Diego es súper lindo, no me ha faltado el respeto, ni nada de eso”, manifestó Leslie Shaw.

La rubia reveló que en este 2020 estaría por lanzar un tema Thalía, y seguido de eso, se prepara para grabar canción con productores de Jennifer Lopez. Además, en lo personal, descartó totalmente tener planes de casarse o de ser madre.