Lizbeth Rodríguez reveló con emotivo video que su padre abusaba de ella cuando era una niña

Lizbeth Rodríguez, una de las youtubers más famosas en YouTube por su serie viral Exponiendo Infieles de Badabun, compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: fue víctima de abuso sexual por parte de su padre cuando era una niña.

Lizbeth Rodríguez sufrió abuso sexual

A través de un video que compartió en su canal de streaming, la influencer explicó que cuando era una menor de edad, la persona que se decía ser su papá la tocaba por las noches.

"Amigos el día de hoy decidí romper mi barrera, abrir mi corazón y contarles lo que por mucho tiempo no me he atrevido a decirles... en mi video conocerán todos los detalles. No olviden que los amo!", se lee en parte de la descripción del video de Lizbeth Rodríguez.

"A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque pensaba que podía ser un malhechor o un ladrón", subrayó, pero "era obvio que la persona que me estaba tocando era el hombre que vivía en la casa, porque no había manera de que entrara alguien más", se le escucha decir en su canal de YouTube.

Lizbeth Rodríguez aprovechó su experiencia para alertar a las niñas, niños y adolescentes para que pidan ayuda y que sepan que no es su culpa si viven este tipo de violencia.