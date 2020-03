¿Los Simpson predijeron que Tom Hanks sería aislado por el coronavirus?

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se encuentran en aislamiento en Australia luego de dar positivo para coronavirus. Tras el anuncio del actor estadounidense, usuarios de redes sociales viralizaron una supuesta predicción de Los Simpson.

Como se recuerda, Tom Hanks tuvo un cameo en la película que la familia amarilla estrenó en el año 2007. El momento que los fans relacionan con la predicción es cuando el actor pide a todos que lo dejen en paz: “Este es Tom Hanks, si me ven en persona, por favor déjenme en paz".

La frase ha sido interpretada como una premonición sobre la cuarentena a la que debe ser sometido el actor. Desde su cuenta de Instagram Tom Hanks explicó a sus fans su situación y también pidió calma ante la pandemia que el mundo afronta.

The Simpsons also nailed the prediction of Tom Hanks being quarantined. pic.twitter.com/hwBYJlqZej