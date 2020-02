¡Puro amor! Luciana Fuster confiesa al fin que sí está saliendo con Ignacio Baladán

Luciana Fuster contó la verdad de su relación con su compañero de programa, Ignacio Baladán, luego de que ambos fueran captados en diversas oportunidades compartiendo momentos muy cariñosos, lo que generó la sospecha de que tuvieran una relación.

Luciana Fuster e Ignacio Baladán juntos

La sensual modelo reconoció para una programa en el canal donde trabaja, que está saliendo con el chico reality desde hace un tiempo, pero aún no han oficializado. Según la también influencer, se están conociendo y no descarta tener una relación con él.

“Estamos como amigos viendo que puede pasar, pero ni yo ni él nos vamos a morir si es no se dea. No estamos buscando una relación. Si llega, llegará. Como lo he dicho, estamos más cercanos”, indicó Luciana Fuster.

Como se recuerda, las sospechas de este romance comenzaron en diciembre del 2019, cuando Luciana Fuster viajó a Uruguay a finales de diciembre y pasó el Año Nuevo en la casa de Ignacio Baladán.