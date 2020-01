¿Luciana Fuster se hizo un 'arreglito' pese a confesar que no tiene ningún 'retoque'?

Luciana Fuster es una de los pocos chicos reality que han asegurado no haberse sometido a algún tipo de cirugía. Sin embargo, esto sería parte del pasado luego que Rodrigo González compartiera unas imágenes que indicarían que tuvo ayuda médica.

El popular Peluchín hizo un comparativo del perfil de la excombatiente, una data de noviembre de 2018 y la otra de enero de 2020 con el irónico comentario: Ecuentra las diferencias.

En otra historia en Instagram, el controversial periodista se burló al escribir: "Ella dice que cuando uno crece las caras cambian. ¡Es cierto y lo sabemos! Pero la nariz de la Fuster es otra, menos mal ya no le puede crecer por cada mentira".

Recordemos que en setiembre de 2019, Luciana Fuster se presentó en un programa de TV en el que le preguntaron si alguna vez se había operado, a lo que respondió:

"Tengo la dicha y el agradecimiento de haber heredado el cuerpo de mi madre, de decir que no tengo ningún retoque en el cuerpo ni en la cara. Me muero de miedo entrar a un quirófano y que me toquen con un bisturí".