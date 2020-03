Luigi Carbajal revela que músico de Leonard León tiene síntomas de Coronavirus

Leonard León ha recibido fuertes críticas en redes sociales luego de haberse confirmado que se contiagió con el COVID-19 tras su viaje a Italia, ya que sus vecinos denunciaron que él sigue saliendo y exponiendo a las familias que viven a su alrededor.

Coronavirus en el Perú

Estas acusaciones estarían cobrando mayor sentido, luego de que Luigi Carbajal confirmara que uno de los músicos que acompañaba a la expareja de Karla Tarazona, habría dado positivo para coronavirus y se encontraría aisaldo en un hotel.

“Con Leonard no he hablado, pero espero que siga en aislamiento siguiendo las indicaciones de los médicos y pueda recuperarse rápido para que vuelva a estar con su familia. Sin embargo, sí estoy en comunicación con Lucho Cabrejos, quien también ha dado positivo y está aislado en un hotel porque no quiere convertirse en un foco infeccioso”, dijo Luigi Carbajal.

“Lucho es diabético y está en contacto con su médico, pues aunque tiene calentura, se encuentra agitado y tiene tos, le han dicho que no lo pueden evacuar a un hospital. Por ahora él está cubriendo con todos sus gastos”, agregó el cantante, quien enfatizó en que la situación de este músico se estaría agravando por su pasado diabético.