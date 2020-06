¿Hubo infidelidad? Macarena Vélez 'echa' a Said Palao con sorpresivo video

Los seguidores de Macarena Vélez quedaron ¡en pómulos! Cuando vieron el reciente video que la excombatiente había compartido en su cuenta oficial de Tik Tok, y es que más de uno asumió que este era un respuesta para los extraños clip que Said Palao estuvo compartiendo hace unas semanas para su ‘ex’.

Vía Instagram. Como se sabe, Macarena y Said hace mucho que dieron por terminada su relación, pero sus fans no superan aún esta ruptura por lo cual aprovechan cualquier oportunidad para insinuarles que deberían darse una nueva oportunidad.

Asimismo, quien parecía que estuvo echando ‘maíz’ fue Said, al publicar algunos Tik Tok en alusión a su ex, pero ahora Macarena fue quien dio ‘hachazo’, al dejar entrever, en el video de la portada de esta nota, que una de sus exparejas le habría sido infiel. ¿Habrá sido Said?

