Macarena Vélez se somete a radical cambio de look tras su separación con Said Palao

Macarena Vélez sorprendió a sus seguidores al compartir algunas fotografías y videos de todo el proceso que realizó para someterse a radical look en el cabello tras su separación definitiva con Said Palao.

“Les voy a confesar que tenía miedo a un cambio tan drástico, pero sé que los cambios son un nuevo inicio para aquel que se arriesga. Hoy me siento renovada, amada y muy feliz. No dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños”, expresó la ex chica reality junto a una imagen mostrando el resultado final del corte y color de cabello.

No cabe duda que la “Mujer increíble” tiene acostumbrado a sus fans con repentinos cambios en su apariencia. Recordemos que en muchas ocasiones la hemos visto con el cabello morado, rosado y el característico rubio.