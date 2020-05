Macarena Vélez sube foto desnuda y reta a sus 'haters': "No la pienso sacar"

Macarena Vélez encendió la polémica en Instagram, luego de compartir una fotografía al desnudo, luciendo sus pronunciadas curvas. El hecho no pasó desapercibido para sus haters, quienes no dudaron en lanzarle duras críticas, pero ella no se quedó callada y les respondió con todo.

Vía Instagram. La excombatiente llamó la atención con esta imagen ya que no es usual verla en sus redes sociales, dejando poco para la imaginación. “Camino sinuoso”, escribió en su publicación que recibió cientos de halagos, pero tampoco faltaron las críticas.

“Soy feliz con mi vida. No puedo creer esa mentalidad tan machista. ¿Por qué tanto odio? Que por eso me suceden cosas malas. Si quieren no me sigan. Cuando me mandan odio, regresa para ustedes. Igual estoy contenta. Esta foto me ha abierto los ojos de muchos pensamientos. Que la cuarentena me ha afectado la cabeza, nada. Vivimos un momento complicado que te hace pensar un montón, pero una cosa no tiene nada qué ver con la otra. No se gasten, manden lo que quieran, veneno, cosas positivas. Lo bueno quedará en mí y lo malo será bloqueado”, respondió la modelo en sus Stories de Instagram.

