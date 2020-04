Madonna confirma nuevo romance con un bailarín 36 años menor que ella

Si bien es una figura pública activa en las redes sociales, Madonna no acostumbra a compartir detalles de sus relaciones amorosas en éstas. Por eso sorprendió a sus seguidores con sus cariñosos mensajes para desear un feliz cumpleaños a su nuevo novio.

Ahlamalik Williams, la nueva pareja de la artista, cumplió 26 años el pasado 24 de abril y Madonna le dedicó estas palabras: "Feliz cumpleaños, mi amor. No puedo pensar en una mejor persona con la que pasar la cuarentena".

A la pareja los separan 36 años de diferencia, pero las fotos que acompañan a la publicación muestran una gran complicidad entre ambos, mientras comparten besos y mascarillas. El joven parece haberse ganado también a la familia de su pareja, ya que la cantante publicó en sus stories las tarjetas de felicitación que sus dos pequeñas gemelas, Stella y Estere, dibujaron a mano para él. Y parece que su hija de 23 años, Lourdes León, también está de acuerdo con su relación.



Ahlamalik Williams, más conocido como Malik o Skitzo, lleva trabajando con Madonna desde que se uniera en 2015 a su gira "Rebel Heart". Desde que comenzaron a hacer presentaciones juntos se les ha visto muy unidos, pero las sospechas de una posible relación se iniciaron cuando fueron vistos en un hotel de Miami en actitud muy cariñosa.

De acuerdo a Daily Mirror, la cantante lo vio por primera vez participando en el reality "America's Got Talent", donde intervino tras haber trabajado en un show en Las Vegas en el que hacía de Michael Jackson. Tras ver sus videos decidió que lo quería junto a ella en su próximo tour. Y de una relación laboral han pasado a una sentimental a lo largo de los últimos meses.

El joven es hijo de un militar y tiene dos hermanos, quienes aprueban su relación con la cantante: "Madonna no paró de hablar de lo mucho que se preocupa por nuestro hijo. Dijo que es inteligente y muy talentoso. Nos dijo que está muy enamorada de él y que no teníamos nada de qué preocuparnos, ya que ella iba a cuidarlo. Sabemos que hay una gran diferencia de edad entre los dos. Pero le he dicho a mi hijo que el amor no entiende de edades. Le he preguntado qué siente por ella y me ha dicho que nunca ha sido más feliz", dijo el papá de Malik.

