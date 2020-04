Magaly Medina cumple años en medio de cuarentena ¡Y así lo celebra con esposo Alfredo Zambrano!

Sin duda alguna, el estado de emergencia y la cuarentena impuesta por el presidente Martín Vizcarra a causa del mortal ‘coronavirus’, ha afectado a toda la población peruana y del mundo sin excepción a alguna. Es así como nuestra querida conductora del programa ‘Magaly Tv, La firme’, Magaly Medina, cumple años hoy 31 de marzo, y lo celebra al lado de su esposo, teniendo en claro que es una época difícil y de sacrificios.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Urraca’ hizo una comparación un poco nostálgica entre la previa celebración de su cumpleaños número 56 al lado de su esposo. Sin embargo, valoró mucho estar al lado de él nuevamente y tener alimento, que es lo más importante: “No es época de celebraciones y tampoco de compartir con la familia por el coronavirus”.

¡Agradecida con la vida!

Asimismo, agregó que se siente bastante afortunada por todas las cosas que ha que conseguido con mucho esfuerzo durante su carrera: “Me siento bien conmigo misma y eso se refleja. No me puedo quejar, soy una persona afortunada, tengo a mi familia, salud y una carrera que ha despuntado gracias al público”, dijo emocionada.

