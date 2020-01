Magaly Medina revela haber recibido amenazas de muerte tras ampay de futbolistas

Magaly Medina, conductora del programa 'Magaly Tv, la firme', hizo público que ha recibido amenazas de muerte por parte de hinchas de Alianza Lima a raíz del ampay de Carlos Ascues y Jean Deza.

Asimismo, se pronunció sobre el audio de Vicente Zeballos, gerente deportivo del club íntimo, luego que este reconociera que era su voz en el que suelta una serie de insultos contra la periodista de espectáculos.

"Yo no acepto las disculpas porque mencionar a mi madre es un insulto horroroso", expresó sobre el directivo, para luego agregar: "Desde que se emitió este ampay he recibido amenazas de muerte de los hinchas. Entiendo que el fútbol sea un deporte de pasiones. Yo no soy de ningún equipo".

Por último, lamentó la manera en que el gerente deportivo se expresara así a raíz del ampay. "Qué pena y que lamentable que un gerente deportivo se exprese de esa manera", acotó.