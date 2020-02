¡Finalmente lo aclaró! Maluma rompió su silencio sobre rumores de su orientación sexual

"Hay gente muy estúpida, ¿no?", fue lo primero que comentó el colombiano Maluma, cuando le preguntaron sobre su orientación sexual, tal como se aprecia en un video compartido en Twitter.

"¿Cómo así que por qué soy gay? Dejen la 'güevonada' que yo no soy gay. Si fuera gay ya lo hubiera dicho", aclaró ofuscado el intérprete de 'Felices los 4' en lo que habría sido una conversación con sus seguidores en un directo por Instagram.

Recordemos que han sido muchas las ocasiones en las que se puso en tela de juicio la sexualidad del artista colombiano de 26 años, ya que su manera de vestir o sentarse ha sido considerado por algunos como 'poco masculina'.

Louder for the people at the back!@maluma aclara que no es gay en un IG Live en el que estaba contestando preguntas de fans. pic.twitter.com/ZuriXU9bN3