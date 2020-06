Mamá de Yahaira Plasencia sorprende a todos con radical cambio físico

Mientras la salsera peruana Yahaira Plasencia se encuentra en Rusia con el seleccionado Jefferson Farfán, la mamá de la popular ‘patrona’, doña Gloria Quintanilla, pasa la cuarentena en Lima junto a sus otros hijos y su esposo Javier.

Luego que el recordado y popular ‘Peluchín’ captara anteriormente a la mamá de Yahaira haciendo compras junto a otros miembros de su familia sin respetar las órdenes del estado, en esta ocasión fue nuevamente expuesta por Rodrigo Gonzáles, quien dio a entender que la señora se habría realizado algunos ‘retoquitos’ en el rostro.

El amigo íntimo de la conductora de espectáculos Magaly Medina, publicó una fotografía en donde se visualiza el evidente cambio de un antes y después de doña Gloria: “La foca suegra antes y ahora”, escribió ‘Peluchín’ en su cuenta de Instagram.

Usuarios las critícan

Ante ello, los cibernautas no tardaron en pronunciarse sobre el supuesto cambio de look y lanzaron miles de dardos para la salsera y su madre: "Con dinero que cae del cielo me rejuvenezco todos los días", "ya sabemos de donde sale", "de tal palo, tal astilla", fueron algunos de los crueles comentarios que se hicieron notar en las redes sociales.

