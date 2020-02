'Manuel' de Rebelde Way vuelve a cantar temas de Erreway y se olvida la letra en vivo

¡Incómodo momento! El recordado actor de la exitosa serie argentina ‘Rebelde Way, Felipe Colombo, se animó a revivir los temas de la agrupación, durante su participación en el programa ‘El muro infernal’ del canal Telefe.

Vía Youtube. Durante el divertido concurso, en el que tenía que cantar para darle puntos a su equipo, confesó que siempre en los conciertos se olvidaba las letras de las canciones, por ello, optaba por pedirle al público que le ayude y así salir del apuro.

“No me las acordaba en el momento, ¿me las voy a acordar ahora? Me anotaba algunas letras en la mano porque se me confunden”, contó, para luego cantar el tema ‘Para cosas nuevas’ el cual no pudo terminar porque no recordaba la letra. Acto seguido, interpreta “Será porque te quiero’, saliendo mejor librado

