María Grazia Gamarra se defiende y responde a Mayra Couto por decir que la llamó "foca"

María Grazia Gamarra salió al frente para responder a las acusaciones de Mayra Couto, quien aseguró en Twitter que ella la había llamado "foca". Tras el escándalo, la actriz denunció ser víctima de "insultos hacia su persona, su familia y su hija" y aeguró ser una persona "correcta y justa".

"Me duele mucho darme cuenta que no hemos aprendido nada en estos días de cuarentena, días en los que estamos sufriendo por lo que pasa en el mundo, en nuestro país, con nuestros trabajos, y la preocupación por nuestras familias y nuestro futuro. (...) Las personas que me conocen saben que soy una persona educada, amable y respetuosa", señaló María Grazia Gamarra.

Asimismo, decidió dirigirse directamente a Mayra Couto. "A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show, y con quien nunca he tenido la oportunidad de compartir una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confesuión porque lo único que se ha generado es odio", agregó María Grazia Gamarra.

Mayra Couto respalda a María Grazia Gamarra

En tanto, tras las acusaciones, Mayra Couto utilizó sus redes para hacer una aclaración. "Tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años y las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo y con el paso del tiemo. No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella. Primero porque es una persona y por lo tanto merece respeto", agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO