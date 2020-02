Marisol destruye a Melissa Klug: "Uno no puede estar pidiendo dinero, tiene que trabajar"

El enfrentamiento entre Melissa Klug y Jefferson Farfán ha generado polémica y más de un personaje de la farándula se ha animado a opinar al respecto. Marisol no fue la excepción y, en una reciente entrevista, la ‘Faraona de la Cumbia’ señaló que “la paternidad no es una obligación, es una responsabilidad" y que "si uno trabaja no necesita obligar a nadie”.

“Él entrena, se priva de muchas cosas, se saca el alma, sus piernas no le van a durar toda la vida, cuando ya no juegue él va a vivir de lo que trabajó y, si no tiene, va a dar pena (...) Su vida personal, lo que él haga con su plata, esté con quien esté, ese es su problema. ¿Por qué no concilian? Y si no se puede conciliar, bueno ya pues, que él haga lo que quiera. Al final los niños crecen y ellos sabrán si su papá fue bueno o no”, declaró Marisol a radio Capital.

Asimismo, sobre Melissa Klug agregó: “Lo que puedo decir es que uno no puede estar pidiendo dinero a nadie, uno tiene que trabajar. (...) Si a mí me hubiese pasado eso, bueno pues, yo tengo manos y tengo pies, me pongo a trabajar y trabajar en cualquier cosa que uno pueda trabajar. (…) Les enseñaría a mis hijos que hay que amar a su padre, al margen de todo. En este mundo hay que ver niños felices, no infelices”.

Marisol sobre Doña Charo

Marisol también opinó sobre las declaraciones de Doña Charo. “Yo la puedo entender como madre, pero yo le he dicho a mis hijos que si ‘tengo que juzgarte lo voy a hacer’. Yo no soy mamá alcahueta, no soy mamá consentidora. Si mi hijo comete un error, él tiene que asumir”, afirmó.

