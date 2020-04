Mathías Brivio saca cara por presidente Martín Vizcarra y arremete contra críticos: "Dejen de jo…"

Dada la dura situación por la que atraviesa el mundo y las estrictas medidas que ha tomado el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del ‘coronavirus’, diversas personas han cuestionado su accionar, es por ello que, el conductor de espectáculos salió a defenderlo a través de unas sorprendentes historias en su cuenta de Instagram.

“Dejen de juzgar al presidente", escribió. “Que si hace, ¿por qué hace? y si no hace, ¿por qué no hace?”. “Esto no es fácil. Veo a tantos genios que en su p*** vida no le han ganado ni empatado a nadie, diciendo qué debe hacer el presidente”, continuó. "Empujemos el carro hacia el mismo lado”, pidió el exconductor de programa reality.

¿Indirecta para Federico Salazar?

Como se recuerda, independientemente del gran número de peruanos quienes están en desacuerdo con el estado de emergencia dictado por el presidente, uno de los principales críticos ha sido el presentador de noticias, Federico Salazar, el cual aseguró que el asilamiento social obligatorio es por culpa al mal sistema de salud que existe en el país.

