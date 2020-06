Mayra Couto arremete contra teleserie: "No me gustó mi personaje. Esa no es la realidad de las mujeres"

Luego de denunciar públicamente por acoso al actor Andrés Wiese, la actriz y compañera de grabaciones, Mayra Couto, no se quedó callada y decidió dar una entrevista para contar detalles de su participación en la famosa teleserie donde ocurrió la supuesta agresión por parte del popular ‘Ricolás’.

Mayra expresó su descontento con el personaje de la serie, en la que empezó a corta edad: “Yo empecé ‘AFHS’ cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en enero ya estaba contratada. ¿Volvería a ser a Grace? Sí”, mencionó inicialmente ‘Grace’.

Además, contó haberse indignado con el guion que le tocaba a seguir conforme iba pasando el tiempo. Además, sentenció que normalicen las desventajas que suele tener una mujer en la vida: “Yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje desde que he salido de ahí, que las mujeres recogían los platos. Cuando sale embarazada (Grace) y se deja hablar por completo de los estudios. ¿Ahora porque soy mamá no puedo estudiar? Esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, confesó la actriz.

