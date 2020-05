Mayra Goñi se disculpa públicamente con Amy Gutierrez y pide que ya no las ataquen

Mayra Goñi utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la polémica desatada entre ella y Amy Gutierrez. La popular 'Yuru' se disculpó con la cantante y denunció que ambas han venido siendo víctimas de ataques en redes sociales.

VEA TAMBIÉN: Ezio Oliva y Karen Schwarz presentan a su hija recién nacida con tierna fotografía

"La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la ultima vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada", señaló Mayra Goñi.

VEA TAMBIÉN: Actor peruano Wilmer Ato fallece víctima del coronavirus

Asimismo, aprovechó para pedirle disculpas a Amy Gutiérrez. "Tengo que pedir disculpas públicas. Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste. Les pido a todos que terminen con esto", agregó Mayra Goñi.

Pide que ya no las ataquen

La cantante se mostró muy afectada y reveló que su familia ha venido recibiendo ataques en redes sociales e incluso le han escrito a su hermanita. "Les pido que dejen de atacarla a Amy y dejen de atacarme a mí”, señaló Mayra Goñi.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO