Mayra Goñi se muestra preocupada: "Me he dado cuenta que tengo una bola"

Mayra Goñi causó preocupación entre sus seguidores de Instagram al publicar un corto video, contando que por casualidad se había descubierto un bulto detrás de una de sus orejas. La situación provocó que la joven cantante comparta lo sucedido con sus fans esperando ver si alguien más pasó por algo así.

Vía Instagram. A través de sus Stories, la actriz narró lo ocurrido: “Hola, chicos, perdonen mis fachas, pero acabo de darme cuenta de una cosita que me está preocupando. Estaba en una posición y justo mi mano dio para este lado de la oreja de la parte de atrás y me he dado cuenta que tengo una bola”, dijo.

Asimismo, la artista aceptó que este bulto debe ser revisado por un especialista y reveló que poco a poco le está causando dolor. “Entonces dije seguro es así, me agarré el otro lado y acá no tengo nada, entonces quiero saber si a ustedes les ha pasado algo parecido. De hecho necesito el diagnóstico de un doctor, pero no sé qué es y ya empezó a dolerme. No sé si me estoy traumando pero está bastante hinchado”, finalizó.

