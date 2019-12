Mayra Goñi y Nesty se llevan la sorpresa de sus vidas jugando "A qué animal te pareces"

Mayra Goñi y Nesty ya se encuentran disfrutando de las fiestas juntos y aprovechan cada momento para vivirlo en pareja y compartirlo con sus seguidores de Instagram, donde se ha hecho muy popular el juego “Analizando a qué animal te pareces”, el cual no pudieron evitar probar.

Vía Instagram. Este filtro, que permite a sus usuarios descubrir a qué animal se parecen, es uno de los preferidos del momento entre los cibernautas y los famosos tampoco son ajenos a probarlo, aunque más de uno se ha llevado sorpresas no tan gratas, como acaba de sucederles a Mayra Goñi y Nesty.

La primera en probarlo fue Mayra Goñi, quien no quedó muy feliz con su resultado, para luego pasar a Nesty, quien desbordó en carcajadas al ver el animalito que le había tocado. La cantante decidió sacarse el clavo y volvió a jugar, obteniendo una comparación tierna, mientras que su novio no corrió con la misma suerte. No obstante, el momento les robó muchas sonrisas, convirtiéndolo en un rato especial que compartieron con sus fans.