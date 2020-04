De 'incógnito' y con mascarillas: Meghan y Harry repartieron comida en Los Ángeles

Meghan y Harry están cerca de cumplir un mes desde que dejaron de ser parte de manera oficial de la Corona británica. La pareja se mudó a Los Angeles, donde quieren iniciar una vida fuera de las obligaciones y privilegios de la Familia Real.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, los duques de Sussex salieron a repartir comida a las personas que están desprovistas de alimentos y que no pueden salir a raíz del confinamiento y el distanciamiento social.

Meghan y Harry colaboraron para "Project Angel Food", una organización sin fines de lucro que prepara y entrega alimentos a personas con enfermedades crónicas y que no pueden salir de sus casas por la pandemia del COVID-19.

EXCLUSIVE: Meghan Markle and Prince Harry are pictured for the first time in LA https://t.co/tqlOjyBPgO

? Daily Mail US (@DailyMail) April 17, 2020