Melissa Klug 'arremete con todo' contra Doña Charo tras ser demandada

Melissa Klug arremetió contra su exsuegra, Doña Charo Guadalupe, tras enterarse que ella presentó una demanda solicitando un régimen de visitas a sus nietos.

“Por mis hijos con todo y contra todos, no me interesa quién esté delante”, manifestó con molestia la chalaca, para luego indicar que “yo tengo cámaras y ahí se registran las 24 horas lo que pasa afuera y dentro de mi casa. Es una evidencia de quién entra y sale y no está ahí la señora”.

Asimismo, la 'Blanca de Chucuito' precisó que lo hecho por la abuela de sus hijos menores se pudo solucionar dialogando a través de una llamada telefónica sin llegar a un engorroso proceso legal.

“Lamentablemente esto se hizo público contra mi voluntad, de nuevo ellos exponen a mis hijos. Esto debió manejarse en extrema intimidad por las exigencias de la parte demandante”, acotó.

Por último, Melissa Klug adelantó que a lo hecho por su exsuegra, ella también entablará una demanda en salvaguarda de su honor.

“Lo que pasa es que no tiene argumento para todo lo que dice. Todo lo que ha afirmado sobre mí tendrá que probarlo, quien la va a demandar soy yo”, sentenció.