Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán tiene algo contra ella

Luego de que Jefferson Farfán introdujera una demanda para reducir la pensión de sus hijos, Melissa Klug se pronunció asegurando que el futbolista tiene algo contra ella.

VEA TAMBIÉN: Melissa Klug confiesa que su hijo fue víctima de bullying

"En un año he tenido más de tres demandas que no está bien. Soy la madre de sus hijos. Y ahora se está metiendo con mis hijos no conmigo", dijo.

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO