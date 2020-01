La condición que Melissa Klug puso para que sus hijos asistan al estreno de la película de Jefferson Farfán

Melissa Klug envió un extenso comunicado de prensa para aclarar por qué sus hijos no estuvieron presentes en el avant premiere de la película de su padre, ‘La Foquita: el 10 de la calle’. Como condición, la ‘blanca de Chucuito’ había pedido a Jefferson Farfán, a través de su representante legal, que Yahaira Plasencia no esté presente en el evento, pero esto no ocurrió. La salsera llegó al evento junto a Doña Charo y la hija del futbolista

“La única llamada para coordinar la presencia de mis hijos en dicho evento fue con una de las representantes legales del señor el día lunes alrededor de las 3 de la tarde. Mi respuesta fue que por supuesto deseaba que mis hijos acompañen a su papá en una fecha tan importante, pero solicité que se salvaguarde su bienestar psicológico puesto que ya mis hijos han sufrido bullying debido a los últimos episodios extradeportivos del Sr. Farfán con respecto a su relación con la Srta. Plasencia. La representante legal quedó en darme una respuesta”, explicó Melissa Klug.

Asimismo, agregó: “La última comunicación que recibií de la representante legal del sr. Farfán fue el día miércoles a las 10.47 a. m., donde se me confirmaba la participación de la srta. Plasencia en el evento. A lo cual reiteré mi derecho como madre de salvaguardar el bienestar psicológico de mis hijos. (…) No es mi responsabilidad que el Sr. Farfán y la organización del evento decidan tener en la alfombra roja a la Srta. Plasencia. Están en su derecho como organización decidir a quién invitan y a quién no”.

