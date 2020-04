"Que me lleven a la comisaría": Melissa Klug responde al ministro Morán por pase especial de tránsito

Melissa Klug salió al frente para defenderse luego de que el ministro del Interior, Carlos Morán, revelara que aquellos artistas que hayan sacado el salvoconducto de forma fraudulenta serán denunciados penalmente y su DNI quedará bloqueado y no podrán solicitar otro pase.

“Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado. Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la policía diré lo que dijo el ministro”, declaró Melissa Klug a diario Ojo.

Asimismo, sobre la razón por la que decidió solicitar el pase especial de tránsito, agregó: “Al salir y al entrar (de los supermercados), me piden permiso para transitar. Yo lo saqué de un día para otro”. Anteriormente, Melissa Klug había señalado que sacó el pase para traladar a su abuela en caso de emergencia.

