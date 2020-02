Melissa Klug comparte emotivo mensaje tras los audios difundidos por Doña Charo en 'Día D'

Doña Charo rompió su silencio el pasado domingo en un exclusiva entrevista con ‘Día D’, donde habló a fondo del conflicto que la enfrenta a su exnuera Melissa Klug. La mamá de Jefferson Farfán usó todas sus armas para demostrar que no es una “mala abuela”.

Tras la difusión de los audios, el público que está siguiendo esta triste 'novela' se ha dividido, mientras que algunos de los usuarios de las redes sociales piensa que la madre del futbolista solo empeoró las cosas, otros señalaron que era necesario hacer público su punto de vista.

Melissa Klug se manifiesta en Instagram

Sin embargo, Melissa Klug decidió no quedarse callada ni un segundo más y a través de su cuenta oficial de Instagram, mostró en videos la hermosa relación que tiene con el mayor de los hijos varones que tiene con Jefferson Farfán, además de compartir un emotivo mensaje tras los audios de Doña Charo.

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”, se lee en la frase compartida en Instagram por la popular 'Blanca de Chucuito'. ¿Coincidencia que le haya tocado justo eso en las galletas de la suerte?

Melissa Klug también se mostró cantando y besando junto al mayor de los hijos varones de Farfán. “Si, tú me diste fuerzas, si, tú me diste paz, y cuando no veía más allá, me mostraste más…”, se les escucha cantar parte de la letra de la canción ‘Mi bendición’.