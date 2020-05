Melissa Klug envía contundente mensaje a Samahara Lobatón: "No hay nadie como la madre"

Desde que Samahara Lobatón abandonó su casa a los 17 años, Melissa Klug ha evitado pronunciarse al respecto. Sin embargo, en una entrevista previa a la cuarentena, la 'blanca de Chucuito' confesó que la partida de su hija la lastimó.

"Sí (sufrí mucho), pero es parte de la vida. Yo también he sido joven. Ella pensará que tiene muchas personas a su lado, pero no hay nadie como la madre. No hay nadie", dijo Melissa Klug a un medio local.

Durante la entrevista, Melissa Klug también habló sobre su primer embarazo. “A mi mamá no le gustó, fue superfuerte la reacción de mi mamá porque estaba en el colegio, no te voy a mentir, me metió un cachetadón que hasta ahorita lo recuerdo”, señaló.

