Melissa Klug explota contra Yahaira Plasencia: "No tiene autoridad moral para hablar de mis hijos"

No se quedó callada. Melissa Klug lanzó todos sus dardos contra Yahaira Plasencia por hablar de sus hijos. Para la ex de Jefferson Farfán, la salsera “no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que no le compete” y solo lo hace “para promocionar su canción”.

“Si ella actuara bien y pensara bien diría: ‘Jefferson, yo doy un paso al costado, es el estreno de tu película, tienes que estar con tus hijos, entiendo los problemas que hay, entonces es tu día’, pero no, ella prefirió estar ahí empoderada, con el amigo y pues mi hijo no quiso asistir”, declaró Melissa Klug a un medio local.

Por otro lado, recordó el pasado de Yahaira Plasencia con Jerson Reyes. Según la ‘blanca de Chucuito’ su hijo habría sufrido bullying por este motivo. “Ella es la persona menos indicada para poder hablar del tema de mis hijos. No tiene autoridad moral. Gracias a ella es que le pasó el problema a mi hijo, por el tema de que ella le fue infiel a Jefferson”, agregó.

Melissa Klug y Yahaira Plasencia

Asimismo, Melissa Klug señaló que ha conversado con su abogado para enviarle una carta notarial por hablar de sus hijos. “Si ella es la culpable no sé cómo tiene la autoridad moral para promocionar su canción en todos los programas y hablar del tema de mis hijos”, declaró.

