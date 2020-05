¿Melissa Klug lanza contundente indirecta a su hija Samahara Lobatón en Instagram?

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un llamativo mensaje sobre la rebeldía durante la adolescencia. Como se recuerda, en noviembre del año pasado, Samahara Lobatón reveló que abandonó su hogar debido a sus diferencias con la 'blanca de Chucuito'. La ex chica reality de 18 años vive hace un año con su pareja.

"Queridos adolescentes, yo también tuve una vez 15, 16, 17, 18 años. Esa edad donde creía que no había una persona en esta tierra que me entendiera. Así como tú. Yo también creía que nadie me escuchaba y hasta pensaba que todos me odiaban empezando por mis padres. ¿Que irónico, no?", publicó Melissa Klug.

Como se sabe, hace poco, se celebró el Día de la Madre. Pese a que Samahara Lobatón señaló, hace unos meses, que su relación con su madre ya había mejorado, no le dedicó ningún mensaje en redes sociales por su día. “Happy Mothers Day, a todas las mamitas”, escribió de forma general la hija de Melissa Klug.

