Melissa Klug: Jefferson Farfán presenta nueva demanda en el que involucra a sus hijas

Melissa Klug acudió esta martes a la audiencia por la demanda que le entabló Jefferson Farfán para reducir la manutención de los hijos en común que tienen.

Sin embargo, su sorpresa fue mayor al conocerse que el futbolista también presentó una demanda en el que acusa de que las 3 hijas de ellas viven del dinero que él destino a sus pequeños, como pruebas se presentó los movimientos migratorios de las jóvenes.

"Me da muchísima pena que se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe donde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que le puedes hacer. Yo confío mucho en Dios, creo en la justicia divina y espero también poder creer en la justicia de acá y que los medios me van a ayudar a que se haga justicia”, manifestó a la prensa.

La empresaria sacó a relucir en su defensa que el padre de su hija mayor, Gianella Marquina, es una persona que siempre ha sido responsable con sus deberes, y que incluso le regaló una camioneta.

La molestia de la 'Blanca de Chucuito' fue tal que lamentó que Jefferson Farfán se meta con ellas, que por años lo vieron como una figura paterna.