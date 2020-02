Melissa Klug: "Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, pero mala madre jamás"

Muy afectada, así se mostró Melissa Klug, quien recibió fuertes críticas luego de que el abogado de Jefferson Farfán revelara que recibe 24 mil soles como pensión de alimentos para sus hijos. En conversación con Rodrigo González, la ‘blanca de Chucuito’ dio su descargo.

“Mis hijos merecen respeto desde chiquitos, merecen respeto y coméntame si lo que reclamo no es por mis hijos, por su bienestar y por su felicidad. Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, pero mala madre jamás”, respondió Melissa Klug.

Asimismo, sobre las críticas que recibe, señaló: “Si ellos quieren hacerme trizas, allá ellos, yo por mis hijos aguanto todo y yo no soy de metal. A mí me afecta, pero eso a solas en mi casa, porque mis hijos me necesitan fuerte. Si yo no lucho por ellos, ¿quién lo va a hacer?”.

