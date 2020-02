¿Melissa Klug se metió en la relación de Jefferson Farfán y la madre de su hija mayor?

Doña Charo no solo presentó uno de los audios que tienes sobre Melissa Klug en DíaD, sino que también desmintió lo que ha dicho en más de una ocasión: que estuvo con Jefferson Farfán desde los juveniles de Alianza Lima.

Hace unos años, en un reportaje que le realizó DíaD, la Chalaca había asegurado que ella tenía una relación de dos años cuando el futbolista se fue a jugar a Holanda, pero la madre de 'la Foquita' precisó que eso es imposible porque él estaba desde los 14 años con Mercedes Carrasco, madre de su hija mayor, Maialen, de 14 años.

"A Meche la conozco desde que mi hijo tenía 15 años, ella es mayor por 2 años que Jefferson. Ella era enamorada consentida en mi casa y Jefferson era consentido en la casa de ella. Era una relación formal de enamorados, entonces ¿De dónde sale la señora Klug a decir que (Jefferson estaba con ella) desde los juveniles?... (Meche) tiene cosas guardadas muy íntimas de cuando ha sido enamorada de mi hijo hasta que se fue a Holanda", manifestó.

Asimismo, señaló que la cercanía de Melissa Klug con Jefferson Farfán fue cuando Mercedes Carrasco estaba embarazada. "Por ahí me enteré cuando Meche estaba embarazada de mi nieta, que había un entripado entre mi hijo y ella (Melissa Klug), pero él ya estaba en Holanda. Si había escuchado (de ella), pero no como pareja de Jefferson... Después que él se fue a Holanda, había rumores, empecé a preguntar y me dijo que si (estaba con ella), pero Meche ya estaba esperando a mi nieta", afirmó.