¿Feliz? Melissa Klug se pronuncia tras supuesta ruptura entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

Jura que no le interesa ni un poco. En una reciente entrevista, Melissa Klug se pronunció sobre los rumores de distanciamiento entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. Según la ‘blanca de Chucuito’, la vida sentimental de su ex no le importa, pero si la pensión de alimentos de sus hijos.

“Algo vi, pero te soy sincera, la vida sentimental del padre de mis hijos me tiene sin cuidado, estoy pendiente de otras cosas. (…) Mis energías están concentradas en la audiencia (sobre la reducción de pensión de alimentos que solicitó Jefferson Farfán)”, declaró Melissa Klug a Trome.

VEA TAMBIÉN: Revelan la condición que Claudia Díaz le habría puesto a Pedro Gallese para perdonar su infidelidad

Asimismo, sobre su viaje a Miami, señaló: “Vine a relajarme y desestresarme un poco. Busqué el pretexto perfecto para estar un rato con mis hijas (Melissa y Gianella), ya que tuve una operación que gracias a Dios salió bien".

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO