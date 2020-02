Melissa Klug se pronunció sobre posible existencia de video que la dejaría mal como mamá

Melissa Klug se pronunció sobre la posible existencia de un video el cual podría hacer que pierda la tenencia de los dos hijos que tiene con Jefferson Farfán, y por el cual habría aceptado a renunciar a sus derechos tras 11 años de conviviencia.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos”, había comentado Mónica Cabrejos en su programa.

“Te juro por mi vida y por la vida de mis hijos, que es lo más valioso que tengo que no existieron y no existen, ningún tipo de video por el cual yo haya podido renunciar a lo que me correspondía o la tenencia de mis pequeños”, fue la respuesta de la empresaria.

Cabe mencionar que según elPopular, Doña Charo sacaría a la luz una serie de pruebas que dejarían mal parada a Melissa Klug y que no sería una buena madre como muestra en las redes sociales.

“Ella se encuentra demasiado molesta con Melissa, por eso es que ha decidido no solo enfrentarla en el Poder Judicial, sino también públicamente, para que todos sepan quién es realmente, sacarle su careta”, aseveró la fuente de dicho medio.