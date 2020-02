Melissa Klug le responde a Mónica Cabrejos por decir que habría material que la haría perder a sus hijos

Melissa Klug se pronunció luego que Mónica Cabrejos comentara que habrían videos que la dejarían mal al punto de perder la tenencia de los que tiene con Jefferson Farfán.

La chalaca minimizó los dicho por la conductora de TV, a quien considera como una persona que busca figurar a costillas suyas. "No respondo a gente que está buscando un poco de luz para figurar o tiene rabia y odio en su corazón", expresó.

Asimismo, ratificó que no existe tal material que la perjudique como madre, y que por la vida de sus hijos juró no tener nada oscuro.

"Solo puedo decir, por la vida de mis cinco hijos, que no tengo nada oscuro en mi vida que haga peligrar la tenencia de mis hijos. He sido, soy y siempre seré madre y padre para ellos. Hay un Dios que todo lo ve y a él no se le puede mentir", manifestó a trome.

Por último, señaló que anímicamente siente pena, desilusión, tristeza, rabia, cólera y decepción, y que espera poder solucionar "por la vída de la paz, no judicial" el enfrentamiento con el padre y abuela de sus hijos.