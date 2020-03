Melissa Loza muestra cómo luce su figura a un mes de dar a luz

Hace un mes, Melissa Loza dio a luz a su segunda hija, Érika, fruto de su relación con Juan Diego Álvarez Noval. La ex chica reality sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó su figura tras dar a luz y aprovechó para revelar cuál es su secreto para lucir regia.

“Les cuento que el 29 cumplí un mes desde la llegada de mi bebé y muchas me escriben para saber que hago para recuperar mis medidas. No se desesperen mamitas, todo tiene su tiempo, para volver al cuerpo de antes a mí me está funcionando tomar abundante agua y la infaltable Faja desde el día dos de dar a luz”, escribió Melissa Loza en Instagram.

En la fotografía, la ex chica reality aparece frente a un espejo usando una faja de maternidad. Los seguidores de Melissa Loza no dudaron en halagar su figura. “Que preciosa estás”, “estás regia, sigue así”, “felicidades, te ves bella” y “superhermosa, mi Meli”, fueron algunos de los comentarios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO