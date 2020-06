Melissa Paredes 'cuadra' a usuaria por criticar a su esposo: "Antes de tirar veneno, ¡infórmate!"

Furiosa, así respondió Melissa Paredes a una seguidora de Instagram que cuestionó a su esposo, Rodrigo 'Gato' Cuba, quien finalmente regresó a Perú tras quedarse sin trabajo en México, y ahora se encuentra haciendo cuarentena en un hotel de Lima. La ex chica reality compartió en sus redes sociales su felicidad por volver a ver a su esposo y explotó antes las críticas.

"¡Lindo finde para todos! Nosotras aquí súper felices porque cada vez falta menos para estar los 3 juntitos", escribió Melissa Paredes. A lo que una usuaria comentó: "Tu marido viene de otro país y encima gratis hace la cuarentena, tiene comida, cuarto, cama, agua, todo. Haciendo un gasto en cano, en vez de que el gobierno ayude al que más lo necesita".

Melissa Paredes no se quedó callada y respondió fuerte. "¿Gratis? Estás demasiado equivocada, querida. ¡Primero infórmate bien! Mi esposo al igual que muchos a pagado por subirse a ese vuelo. Y la cuarentena él la puede hacer en la casa de su mamá que estarían solos ellos, pero no los dejan. Pues ahí no se puede hacer nada. ¡Nadie tiene corona! Antes de tirar veneno de esa forma, ¡infórmate!".

Rodrigo 'Gato' Cuba en Perú

El viernes 5 de junio, Rodrigo 'Gato' Cuba anunció a través de sus redes sociales que ya se encontraba en suelo peruano. "Por fin en nuestra tierra con la bendición de Dios. Toca hacer la cuarentena de manera responsable. Cada día falta menos para estar juntos mis amores", escribió.

