Melissa Paredes ya no soporta cuarentena: "Me causa estrés no saber cuándo voy a ver a mi esposo"

Melissa Paredes ya no soporta estar lejos de su esposo Rodrigo Cuba, quien se encuentra sin trabajo en México y no puede regresar por el cierre de fronteras. A través de sus historias de Instagram, la ex chica reality contó cuál fue su reacción al saber que la cuarentena se hab+ia ampliado hasta el 30 de junio.

"Vi el mensaje presidencial y me desmaye. Mentira, igual no pensaba salir ni a la esquina, pero de tan solo pensar que no sé cuando voy a ver a mi esposo me trauma. (...) Les voy a mostrar lo que causa en mí la ansiedad de que mi esposo no esté conmigo y que estemos pasando esta situación entre los dos. Me causa estrés no saber cuando voy a ver a mi esposo, entonces les voy a mostrar cómo reacciona mi cuerpo", contó Melissa Paredes.

Asimismo, mostró las marcas rojas en su cuerpo, no obstante, aclaró que "no es ninguna queja, ni nada". "No estoy pidiendo nada porque algunos salen a hablar cosas, es para que ustedes conozcan un poco más de mí de cómo reacciono yo ante situaciones de estrés fuerte o ante situaciones así. (...) No es la primera vez que me pasa, en este caso es porque no estoy junto a mi esposo y no sé cuándo va a venir”, agregó.

