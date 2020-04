Melissa Paredes destruye a Alondra García: "No sacrificaría mis sueños por más multimillonario que sea"

¡Fuerte! Pese a que la actual actriz Melissa Paredes evitó en todo momento comentar sobre la polémica que generó la actual pareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró, no pudo evitar asegurar que en su caso no abandonaría sus sueños y metas personales por su esposo.

"No hay forma, primero soy yo, mis sueños, lo que aspiro en la vida. Él es mi compañero de vida, pero jamás voy a estar atrás ni adelante de él por más multimillonario que sea, no hay forma. Además, muchas mujeres se han sentido tocadas con ese tema, y más ahora que buscamos sobresalir, de empoderarnos y lograr nuestros sueños que es lo más importante en la vida”, enfatizó.

Angustiada por personas vulnerables en cuarentena

Por otro lado, Paredes dijo estar preocupada por el futuro de las personas que ya no tienen dinero para comer debido a la cuarentena: "Me preocupa mucha gente que no tiene para comer y salen a las calles. Muchas de mis amigas estamos haciendo donaciones porque no podemos ser indiferentes, antes lo hacía público, pero la gente a veces está inconforme con lo que uno hace, a menos que seas un Paolo Guerrero, pero no podemos porque no ganamos el dinero que él gana", expresó la esposa del 'Gato' Cubas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO