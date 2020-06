El emotivo reencuentro entre Melissa Paredes y 'Gato' Cuba tras varios meses separados

Con la casa llena de globos y mensajes de amor, así recibió Melissa Paredes a su esposo Rodrigo 'Gato' Cuba, quien regresó de México junto a su madre después de varios meses. El futbolista se había quedado varado a causa del cierre de fronteras y no había logrado regresar a Perú. Tras estar 15 días en cuarentena, se reecontró con su familia.

"Los tenemos de vuelta en casa. Les cuento que acá la familia está demasiado feliz. Contábamos los meses, los días y las horas y gracias a Dios hoy estamos nuevamente juntos, completos. Gracias a todos por sus buenos deseos. ¡Los queremos mucho! Ustedes también son parte de esta hermosa familia", escribió Melissa Paredes en Instagram.

Rodrigo Cuba también compartió imágenes de su bienvenida y su reencuentro con su hija. "No hay plazo que no se cumpla, juntos nuevamente mis amores por fin acabo la travesía de regresar a casa. Gracias a Dios por permitirnos regresar con salud. Es hora de disfrutarlas al máximo mis princesas".

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes también compartió en sus historias imágenes de lo que fue el reencuentro entre su hija y su esposo, quienes aparecen jugando en varias videos. "Hoy no me despego de él. ¡Como chicle estaré!", escribió la ex chica reality en Instagram.

