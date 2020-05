Melissa Paredes sufre por 'Gato' Cuba y confiesa: "Del estrés, se me está cayendo el pelo"

Melissa Paredes preocupó a sus fans al revelar que sufre por la ausencia de su esposo Rodrigo Cuba, quien se encuentra en México sin trabajo y no puede regresar al Perú por el cierre de fronteras. La ex chica reality además contó que, producto de la ansiedad, le han salido ronchas en todo el cuerpo y se le está cayendo el cabello.

"En el lado personal, obviamente no estoy a mi 100%. A veces no se nota porque mi carácter es así, soy una mujer fuerte por naturaleza, pero mi cuerpo sí lo bota, por el estrés y la ansiedad de que mi esposo no esté acá", contó Melissa Paredes a sus seguidores de Instagram.

Asimismo, agregó: "Del estrés, se me está cayendo el pelo y me está saliendo una alergia en el cuerpo, se me ponen como manchones rojos, terribles. De alguna manera creo que el cuerpo tiene que desfogar. Yo no puedo estar triste porque tengo a mi bebita acá".

Cumpleaños de Rodrigo Cuba

Cabe señalar que este fin de semana Rodrigo 'Gato' Cuba cumplió años. "Hoy es un día demasiado especial. Es tu cumpleaños, amor mío. (...) No saber con certeza cuando te volveré a abrazar es el gran problema. Y no sabes las ganas que tengo de darte un gran abrazo de oso", escribió Melissa Paredes en Instagram.

