"No están volviéndose locos": El mensaje del hijo de Tom Hanks después que su padre contrajera coronavirus

Tom Hanks reveló en sus redes sociales que tanto él como su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, dieron positivo a coronavirus tras examinarse en Australia, luego de presentar síntomas de fiebre y mareo.

Tras el anuncio, se ha hecho viral un video en el que el hijo del matrimonio, Chet Hanks, se refiere más ampliamente a la enfermedad de sus padres, con un discurso tan tranquilizador sobre el Covid-19.

"Es cierto, mis padres tienen Coronavirus. Es algo loco. Ambos están en Australia ahora porque mi papá está grabando una película, pero acabo de hablar con ellos por teléfono y ambos están bien. Ni siquiera están tan enfermos. No están preocupados por el asunto, no están volviéndose locos, pero ambos están tomando las precauciones necesarias obviamente. No creo que sea algo para estar muy preocupados, pero aprecio los buenos deseos de todos. Creo que todo va a estar bien. Cuídense todos allá afuera", dijo el hijo de Hanks.

